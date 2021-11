Rocco Hunt, esce oggi il nuovo album ''Rivoluzione'': il 16 marzo al Demodè di Modugno

Nell’album presenti anche i brani “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (3 PLATINO in Italia, 1 PLATINO in Spagna e al n.1 dei brani più trasmessi da Los40), che ha superato i 49 milioni di stream su Spotify e i 59 milioni di views su YouTube (uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt) e a “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di PLATINO in Italia, 6 in Spagna e un disco di PLATINO in Francia per un totale di 13 dischi di PLATINO.



Nel 2022 Rocco Hunt tornerà live dal mese di marzo con il “Libertà + Rivoluzione Tour”.



Ecco il calendario aggiornato con le nuove date:



04 marzo, Fabrique, Milano 05 marzo, Atlantico, Roma

09 marzo, Estragon, Bologna

11 marzo, Pala Partenope, Napoli

12 marzo, Pala Partenope, Napoli

16 marzo, Demodè, Modugno (BA) 4 aprile, Teatro Concordia, Venaria (TO) – NUOVA DATA

7 aprile, Gran Teatro Geox, Padova - NUOVA DATA

11 aprile, Tuscany Hall, Firenze - NUOVA DATA 12 aprile, Atlantico Live, Roma - NUOVA DATA 14 aprile, Teatro Dis_Play, Brescia - NUOVA DATA





I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 15.00 di lunedì 8 novembre su Ticketone.it e Ticketmaster.it.

Nell’album presenti anche i brani “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (3 PLATINO in Italia, 1 PLATINO in Spagna e al n.1 dei brani più trasmessi da Los40), che ha superato i 49 milioni di stream su Spotify e i 59 milioni di views su YouTube (uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt) e a “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di PLATINO in Italia, 6 in Spagna e un disco di PLATINO in Francia per un totale di 13 dischi di PLATINO.

MILANO - A due anni di distanza dall’ultimo disco ROCCO HUNT torna con la sua “Rivoluzione” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso disco di inediti in uscita da oggi, venerdì 5 novembre, disponibile ovunque. “Rivoluzione” sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia.Un album, prodotto da Valerio Nazo, che racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.In “Rivoluzione” infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare. La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.«Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato – afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia». L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.Da questa sera Rocco Hunt sarà impegnato in un instore tour in giro per l’Italia per incontrare i fan. Queste le date: 5 novembre all’Euronics Tufano (CC Auchan) di Giugliano – Napoli (Via S. Francesco a Patria - ore 18.00), 6 novembre alla Discoteca Laziale di Roma (Via Mamiani 62/A - ore 16.00), 7 novembre al Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari (Str. Santa Caterina, 19 - ore 15.00), 8 novembre all’Euronics Tufano del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano - Salerno (Via Antonio Pacinotti - ore 18.00), 9 novembre all’Euronics Tufano del Centro Commerciale Campania di Marcianise – Caserta (S.S. Sannitica 87 Loc.tà Aurno - ore 18.00), 10 novembre al Valmontone Outlet di Roma (Via Della Pace – ore 17.00), 11 novembre alla Galleria del Disco di Firenze (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella - ore 17.00), 14 novembre al Centro Commerciale I PETALI c/o UCI Cinema di Reggio Emilia (Piazzale Atleti Azzurri D'Italia, 5 - ore 14.00), 15 novembre alla Mondadori di Milano (Piazza Duomo, 1 – ore 17.00), 16 novembre alla Mondadori di Torino (Via Monte di Pietà, 2 – ore 17.00), 17 novembre alla Feltrinelli di Palermo (Via Cavour, 133 – ore 17.00), 18 novembre alla Feltrinelli di Catania (Via Etnea, 283 – ore 17.00).