Mtv, Sasha Donatelli torna ad ''Ex On The Beach Italia'': ''Sono nato per essere protagonista''

Non solo bello e sexy, ma anche intelligente e con le idee chiare. Sasha Donatelli è uno dei personaggi più influenti e interessanti del panorama televisivo italiano e del web. Il modello e cantante abruzzese, per la seconda volta, torna ad essere il protagonista di uno dei programmi più piccanti e divertenti della tv: Ex on the beach Italia.

Nella seconda edizione del reality - in onda ogni mercoledì sera alle 22.00 su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) - si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico e dalla critica per i suoi modi garbati ed eleganti e la sua inconfondibile ironia. Tante prospettive e nuovi progetti ci sono in serbo per lui e la sua meravigliosa creatività artistica.

Ex on the Beach ti ha portato popolarità. Te l’aspettavi?

Ex on the Beach mi ha cambiato la vita. Sono diventato una terapia per le persone durante la pandemia nella seconda edizione, assieme agli altri personaggi. Non mi sarei mai aspettato una risonanza così forte a livello mediatico. Sono sempre stato me stesso, credo sia questo il segreto per arrivare ovunque. La verità paga sempre.

Prima di approdare nel programma di MTV, a cosa ti dedicavi?

Prima di approdare ad Ex on the beach, continuavo a lavorare come modello professionista ed indossatore per numerosi marchi internazionali e poi continuavo a coltivare la passione per la musica.

Chi è Sasha nella vita di tutti i giorni?

Sasha nella vita di tutti i giorni non cambia di molto, la semplicità che sta nelle piccole cose mi riempie e rende felice, Ma mai smettere di sognare ed ambire alle stelle. Non voglio essere una comparsa, ma son nato per essere protagonista.

Sei innamorato?

Son innamorato dell'amore, ma per ora resto fermo nella mia "singletudine". In questo momento storico la mia visuale è rivolta alla carriera e alla realizzazione economica per poi avere le basi per un futuro concreto ed una famiglia. Questo è il mio obiettivo entro i 35 anni..ma alla fine ciò che conta è vivere giorni per giorno perché la vita ti stravolge proprio nei momenti in cui ti sei fatto dei programmi.

Quali sono i valori in cui credi?

Credo nell'umiltà, nella dignità, nella gratitudine, nella creatività e nell'ambizione. La frase che ho scritto proprio mentre ero in quarantena prima di entrare nella terza edizione di Ex On the Beach: che sia un attimo o per sempre, ciò che conta è viverlo intensamente.

Cosa dobbiamo aspettarci da te ?

Aspettatevi una scalata nel mondo dello spettacolo, aspettavi che mi formerò per arrivare dove nemmeno i miei sogni puntavano, aspettatevi che la mia voglia di arrivare e la "fame" precederanno tutto e tutti e tutte le notti e tutti i giorni che io c'ho sperato, per quasi dieci anni, oggi coronano un pò dei miei sogni. Ed il meglio deve ancora venire.