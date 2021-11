Serie B: il Lecce pareggia 3-3 al Via del Mare con la Ternana

- Il Lecce pareggia 3-3 al “Via del Mare” con la Ternana. Nel primo tempo al 10’ gli umbri passano in vantaggio con l’argentino Falletti, tiro in diagonale su cross di Partipilo. All’11’ pareggia lo sloveno Majer con un pallonetto di destro. Al 16’ Lucioni dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 17’ Falletti della Ternana non concretizza una buona occasione. Al 34’ annullato un gol a Di Mariano dei pugliesi per fuorigioco. Al 42’ il Lecce passa in vantaggio col brasiliano Strefezza, tiro da fuori area su passaggio di Majer.

Nel secondo tempo all’11’ la Ternana pareggia con Donnarumma, tiro a porta vuota dopo l’errore del portiere Gabriel. Al 13’ il Lecce ritorna in vantaggio. Boben devia nella porta su un tiro di Strefezza. Al 26’ gli umbri riescono di nuovo a pareggiare con Partpilo, tiro da fuori area. Il Lecce è secondo con 25 punti insieme al Pisa in attesa della partita che i toscani giocheranno domani alle 16,15 a Brescia. Nella quindicesima giornata di andata Martedì 30 Novembre i salentini sfideranno alle 20,30 a Ferrara la Spal.