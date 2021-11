Emiliano al fianco dei lavoratori Rai

BARI - “Servizio pubblico significa anche presidiare ogni fascia oraria per informare al meglio il pubblico, grazie al lavoro di giornalisti e tecnici che non si sono mai risparmiati anche nelle ore più buie della pandemia per garantire notizie verificate a tutti. Non è eliminando edizioni dei Tg che si risparmia: ogni “risparmio” fatto in questo modo è un mancato investimento sul pluralismo e sulla democrazia. Sono sicuro che i vertici della Rai potranno riflettere e ripensarci: la Regione Puglia sarà al fianco di azienda e lavoratori per consolidare il buon lavoro attuale e progettare nuove iniziative”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla decisione della Rai di sospendere l’edizione della notte della testata giornalistica regionale.