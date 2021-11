Serie C calcio femminile: il Lecce Women perde e il Fesca Bari pareggia

Nel secondo tempo al 23’Giulia Di Camillo realizza la terza rete, tiro in diagonale. 42’ il Chieti segna il quarto gol con Alessia Stivaletta, tiro rasoterra. Al 95’ Giulia Di Camillo su punizione consente al Chieti di andare in rete per la quinta volta. Il Fesca Bari pareggia 0-0 al “Francesco Capocasale” con la Rever Roma. L’Aquila Trani vince 2-1 in casa col Crotone. Il Lecce Women e il Fesca Bari sono none in classifica con 4 punti. L’Aquila Trani è quarta a 12 punti.





Nella sesta giornata di andata Domenica 14 Novembre alle 14,30 il Lecce Women giocherà in casa con l’ Aprilia. Il Fesca Bari sfiderà in trasferta il Matera. L’Aquila Trani affronterà fuori casa il Catania.

Nella quinta giornata di andata del girone C della Serie C di calcio femminile il Lecce Women perde 5-1 a Chieti. Nel primo tempo al 4’ passano in vantaggio le abruzzesi con Francesca Carnevale, pallonetto di sinistro. All’8’le salentine pareggiano con Laura De Benedetto, tiro al volo sugli sviluppi di una punizione calciata da Miriam Bisanti. Al 32’ il Chieti ritorna in vantaggio con Maria Rosaria Russo, tiro da fuori area.