Serie C: il Monopoli sfida la Vibonese, il Taranto gioca ad Avellino

- Nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C Sabato 6 Novembre alle 14,30 il Monopoli sfida in trasferta la Vibonese dopo il rinvio per l’alluvione della gara dei calabresi al “ Massimino” col Catania. I biancoverdi cercano un successo per confermarsi al secondo posto. Alle 17,30 il Taranto gioca al “Partenio” con l’Avellino. Gll irpini sono reduci dal pareggio 1-1 al “Barbera” col Palermo. Gli jonici hanno come obiettivo i tre punti per avere una continuità di risultati.

Domenica 7 Novembre alle 14,30 l’Andria non ha alternative alla vittoria al “Degli Ulivi” col Palermo per lasciare il penultimo posto. L’Andria sfiderà nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C il 24 Novembre il Catanzaro che ha superato negli ottavi di finale 1-0 al “Ceravolo” il Palermo. Il Foggia ospita alle 17,30 allo “Zaccheria” la Paganese. I dauni devono imporsi per restare in zona play off. La Virtus Francavilla Fontana cerca di prevalere al “Giovanni Paolo II” col Latina per rilanciarsi.