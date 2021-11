Serie C: il Taranto sfida il Catania, il Foggia gioca a Campobasso

Nella quindicesima giornata di andata del Girone C di Serie C domani alle 14,30 il Taranto sfiderà allo “Jacovone” il Catania. Gli jonici cercheranno un successo per rilanciarsi. Alle 16 la Virtus Francavilla Fontana giocherà al “Giovanni Paolo II” con la Turris, dopo la vittoria dei campani 1-0 al “Liguori” col Catanzaro. I biancazzurri avranno come obiettivo i tre punti per confermarsi in zona play off.

Alle 17,30 il Foggia affronterà al “Romagnoli” il Campobasso. I molisani nella quattordicesima giornata hanno perso 4-1 al”Francioni” col Latina. I dauni non hanno alternative alla vittoria per avere una continuità di risultati. Il Monopoli dovrà superare al “Viviani” il Potenza per restare al secondo posto. I lucani Domenica 14 Novembre sono stati sconfitti 2-0 al “Barbera” dal Palermo.