Vaccinazioni, Amati: “Bene cambio di passo con aumento hub, aperture nei we e terza dose per tutti”

“Nella giornata di ieri, 19 novembre, sono state somministrate 12.098 dosi. Meno 2.512 dosi rispetto al 18 novembre, più 91 dosi rispetto al 17 novembre e meno 3.328 dosi rispetto al 16 novembre.Le 12.098 dosi somministrate ieri sono così suddivise: 774 addizionali, 7.811 richiami, 882 prime dosi, 2.570 seconde dosi e 61 a persone con pregressa infezione.Le dosi addizionali somministrate sinora, cioè quelle destinate alle persone trapiantate, immunodepressi e pazienti oncologici, sono 20.510, su un totale complessivo di 155.641. Ne restano dunque da vaccinare con dose addizionale 135.131.Le dosi di richiamo (booster) somministrate sinora, cioè quelle destinate per ora a persone ultra sessantenni e operatori sanitari, sono 164.448, su un totale complessivo di 305.806. Ne restano dunque da vaccinare con dose di richiamo 141.448.I vaccinati totali con dose addizionale e richiamo sono 184.958 su un totale di 461.447, pari al 40,08 per cento. Ne restano da vaccinare 276.489.Nella classifica nazionale della vaccinazione per dose addizionale la Puglia è in generale al diciassettesimo posto con lo 0,52 per cento. Nel dettaglio: decima nella fascia d’età 12-19, sedicesima nella fascia 20-29, tredicesima nella fascia 30-39, tredicesima nella fascia 40-49, quindicesima nella fascia 50-59, diciottesima in quella 60-69 anni, diciannovesima nella fascia 70-79 anni, diciassettesima nella fascia 80-89 anni, sedicesima nella fascia dai 90 anni in su.Nella classifica nazionale della vaccinazione per dose di richiamo (booster) la Puglia è in generale al quindicesimo posto con il 4,19 per cento. Nel dettaglio: quinta nella fascia d’età 12-19, quarta nella fascia 20-29, terza nella fascia 30-39, sesta nella fascia 40-49, sesta nella fascia 50-59, ottava in quella 60-69 anni, quattordicesima nella fascia 70-79 anni, sedicesima nella fascia 80-89 anni, diciottesima nella fascia dai 90 anni in su.La popolazione pugliese che rientra nella fascia d’età vaccinabile contro il Covid è di 3.544.797 abitanti: di questi hanno ricevuto la prima dose l’87,16 per cento, anche la seconda l’81,48 per cento.Sono invece 482.274 i pugliesi che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino.Abbiamo in giacenza 593.990 vaccini.Al momento la percentuale di occupazione delle terapie intensive pugliesi è ferma al 3,32 per cento. Più nel dettaglio ci sono complessivamente 16 ricoverati in terapia intensiva su 482 posti letto disponibili. I ricoverati in area non critica sono 149 su 2745 posti letto disponibili”.Per ulteriori informazioni consultare il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport/home