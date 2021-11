(via Juventus fb)

TORINO - Dopo la sconfitta con l'Atalanta, i bianconeri vincono contro i campani in coda alla Serie A. Decisivi prima Dybala e poi Morata per chiudere la partita con due gol di vantaggio. Niente da fare invece per la squadra di Stefano Colantuono, il cui campionato continua a essere in salita.