Taranto, Lacarra (Pd): ''Pd centrale nel centrosinistra pugliese, male i civici che lo avversano nelle città"

BARI - “Ieri è stato meraviglioso partecipare a Taranto alla grande manifestazione di piazza a sostegno di Rinaldo Melucci.” Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“La città si è stretta intorno al suo Sindaco e tutti noi gli abbiamo ribadito il nostro appoggio. Con Francesco Boccia, Michele Emiliano, Ubaldo Pagano abbiamo dimostrato ancora una volta che il PD Puglia è una comunità viva, forte e coesa.

Nel raccontare questi anni di governo, non possiamo ignorare il ruolo importante del mondo del civismo nelle vittorie del centrosinistra pugliese, che rappresentano un modello anche per altri territori del Paese. Tuttavia, non si può che riaffermare la centralità del Partito Democratico nel movimento della primavera pugliese, centralità che deve essere rispettata dalle liste civiche anche nelle amministrazioni locali. Non si può essere fieri rivali del Partito nelle città, pur essendo esponenti della maggioranza di governo in Regione. Bene hanno fatto Francesco Boccia e Michele Emiliano a rimarcare con forza questo concetto.”