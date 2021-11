Tennis, ATP Finals: Sinner eliminato

FRANCESCO LOIACONO - Alle ATP Finals di tennis a Torino Jannik Sinner perde 6-0 6-7 7-6 col russo Daniil Medvedev ed è eliminato. Il ventenne altoatesino si oppone bene con il dritto e i passanti incrociati ma non basta per prevalere sul russo. Medvedev si qualifica per le semifinali.

Per Sinner prime ATP Finals giocate nella sua carriera di tennista. Per l’altoatesino un 2021 ottimo come risultati e condizione fisica. Il tedesco Alexander Zverev supera 6-2 6-4 il polacco Hubert Hurkacz e si qualifica per le semifinali. Zverev è molto bravo col servizio ed efficace col rovescio e gli smash.