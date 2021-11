Unicef, il Presidente Cirriero al Municipio 1 per concludere il progetto “Regalo sospeso 2021”

BARI - Una delegazione Unicef, capeggiata dal loro presidente dott. Cirriero, ha fatto visita al Municipio 1 per concludere il progetto “regalo sospeso 2021”.

Questa iniziativa lanciata dai giovani volontari Unicef, punta a regalare ai bambini che vivono una situazione di povertà educativa e di vulnerabilità, un kit per il gioco, composto da un gadget di legno, ovvero il domino, lo yoyo o la trottola e la valigetta della Pigotta. Questo meraviglioso dono è il risultato del progetto “Regalo sospeso”, frutto della beneficienza di tante famiglie, cittadini e bambini.

Ringrazio Unicef per aver scelto, ancora una volta, il Municipio 1 come partner in questo progetto inclusivo e solidale. La distribuzione di questi 100 kit avverrà tramite gli educatori delle scuole dell’infanzia e gli assistenti sociali municipali che provvederanno a distribuire un sorriso ai bambini e alle bambine del territorio.

Nella settimana dedicata ai diritti dei bambini e dell’infanzia, il Municipio 1 ha le idee ben chiare da che parte schierarsi.