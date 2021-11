Calcio Femminile: il Lecce Women pareggia e il Fesca Bari perde

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata di andata del girone C di Serie C di calcio femminile il Lecce Women pareggia 2-2 a Castrignano dei Greci con l’Aprilia. Nel primo tempo al 23’ l’Aprilia passa in vantaggio con Sara Berarducci, tiro al volo. Al 38’ le salentine pareggiano con Sharon Cazzato, pallonetto di destro su cross di Serena D’Amico. Nel secondo tempo al 17’ il Lecce Women passa in vantaggio con Serena D’Amico su rigore concesso per un fallo di Natalie Marie Melilo su Serena D’Amico. Al 44’ pareggia Michela Cusella, tiro rasoterra. Il Fesca Bari perde 4-1 a Matera.

Nel primo tempo al 43’ le lucane passano n vantaggio con Georgiana Denisa Pedroi di testa su cross di Gina Fiore. Raddoppia al 45’ Miriam Sesto, pallonetto da fuori area. Nel secondo tempo al 2’ Gina Fiore realizza la terza rete, tiro in diagonale. Al 12’ il Matera va in gol per la quarta volta con Miriam Lo Spalluto, tiro di piatto sinistro. Al 21’ le baresi segnano con Federica De Filippis, girata di destro. L’Apulia Trani vince 4-0 a Catania. Il Lecce Women è nono in classifica con 5 punti insieme alla Rever Roma. Il Fesca Bari è decimo con 4 punti con l’ Indipendent. L’Apulia Trani è quarta a 15 punti. Nella settima giornata di andata Domenica 21 Novembre il Lecce Women giocherà alle 11 a Castrignano dei Greci col Catania. Il Fesca Bari sfiderà alle 14,30 al “Francesco Capocasale” la Roma Decimo Quarto. L’Apulia Trani affronterà in casa la Vis Medditerranea.