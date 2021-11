Tennis, Coppa Davis: l'Italia vince 2-1 con la Colombia e vola ai quarti di finale

In Coppa Davis di tennis maschile nel Girone E l’ Italia vince 2-1 a Torino con la Colombia e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo singolare Lorenzo Sonego supera 6-7 6-4 6-2 il colombiano Nicolas Mejia. Il piemontese è efficace con le demivolèe e i top spin. Fa la differenza in positivo con i lungolinea. Nel secondo singolare Jannik Sinner prevale 7-5 6-0 con l’altro colombiano Daniel Galan. L’altoatesino è determinante con i pallonetti e il dritto.

E’ molto bravo col rovescio e i colpi da fondo campo. Nel doppio Fabio Fognini e Jannik Sinner perdono 6-2 5-7 7-6 con i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. A Madrid nel Girone B il Kazahkistan vince 2-1 con la Svezia. A Innsbruck nel Girone C la Gran Bretagna supera 2-1 la Francia. A Torino nel Girone F l’Australia si impone 2-1 con l’ Ungheria. A Madrid nel Girone A la Russia si aggiudica 3-0 l’incontro con l’Ecuador. A Innsbruck nel Girone D la Germania vince 2-1 con la Serbia.