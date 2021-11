Calcio Femminile: l'Italia perde 2-1 a Palermo con la Svizzera nelle Qualificazioni Ai Mondiali

FRANCESCO LOIACONO - Nel Girone G delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Femminile la Svizzera vince 2-1 al “Barbera” di Palermo con l’ Italia e si porta al primo posto con 15 punti,+3 sulle azzurre seconde a 12 punti. Nel primo tempo le elvetiche realizzano due reti all’ 8’ con Coumba Sow e al 20’ con Ana Maria Crnogorcevic entrambe di testa. Nel secondo tempo l’Italia riesce ad accorciare le distanze al 15’ con un tiro da fuori area di Barbara Bonansea e va vicina al pareggio con Barbara Bonansea che colpisce la traversa. Nelle altre partite del Girone G la Romania supera 3-0 a Voluntari la Moldavia e la Croazia pareggia 0-0 in casa con la Lituania.

Martedì 30 Novembre l’ Italia sfiderà a Voluntari alle 17,30 la Romania. Le azzurre non avranno alternative alla vittoria per avere speranze di qualificazione ai Mondiali. Barbara Bonansea e Valentina Giacinti che hanno disputato una buona partita a Palermo con la Svizzera, cercheranno di essere decisive per il rilancio della squadra allenata da Milena Bertolini.