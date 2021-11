Tennis, due Italiani nella Top Ten ATP

FRANCESCO LOIACONO - Nella classifica ATP di tennis maschile il serbo Novak Djokovic è il numero uno al mondo. Secondo il russo Daniil Medvedev. Guadagna una posizione il tedesco Alexander Zverev terzo, era quarto.

Perde un posto il greco Stefanos Tsitsipas quarto, era terzo. Sale di un gradino in classifica il russo Andrej Rublev quinto, era sesto. Lo spagnolo Rafael Nadal scende di un posto, è sesto era quinto. Settimo Matteo Berrettini. Ottavo il norvegese Casper Ruud. Nono il polacco Hubert Hurkacz. Decimo Jannik Sinner. Per la prima volta nella storia della classifica ATP due tennisti Italiani sono tra i primi 10 al mondo. Per quanto riguarda gli altri Italiani, ventisettesimo Lorenzo Sonego. Trentasettesimo Fabio Fognini. Cinquattotesimo Lorenzo Musetti.

Sessantaquattresimo Gianluca Mager. Nella classifica WTA di tennis donne numero uno al mondo è l’australiana Ashleigh Barty. Seconda la bielorussa Aryna Sabalenka. Terza la ceca Barbora Krejcikova. Quarta l’altra ceca Karolina Pliskova. Quinta la spagnola Garbine Muguruza. Sesta la greca Maria Sakkari.

Settima la tunisina Ons Jabeur. Ottava l’estone Anette Kontaveitt. Nona la polacca Iga Swiatek. Decima l’altra spagnola Paula Badosa. Per quanto riguarda le Italiane guadagna due posizioni Camila Giorgi trentaquattresima, era trentaseiesima. Cinquantunesima Jasmine Paolini. Scende di un posto Martina Trevisan centoquattordicesima, era centotredicesima. Centodiciottesima Sara Errani.