Giulia De Lellis firma la nuova capsule di intimo per Tezenis

(Foto ufficio stampa Tezenis)

MILANO - La top influencer Giulia De Lellis lancia una nuova capsule Tezenis composta da tre must-have esternabili. Il bra top con scollo all’americana ornato di preziosi fili di strass e mutandina abbinata con fianchetto gioiello in versione bianca e nera.

C’è poi il raffinatissimo ma seducente corsetto in pizzo con slip brasiliana a vita alta, interamente in pizzo nero super chic perfetto come sotto giacca per le serate più glamour.

A dominare la collezione l’intramontabile palette Black&white, tinte evergreen di stile e perfetti con qualsiasi look grazie alle molteplici possibilità di abbinamento.

La forte personalità di Giulia dà vita a un vero e proprio storytelling dedicato al corpo femminile grazie a questa unica linea avant-garde che sa di ambizione e passione.

La parola chiave sottesa nella capsule di Giulia è di certo autostima, che rende noi donne bellissime ed invincibili.