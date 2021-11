Trinitapoli, proposta di mozione al Consiglio comunale volta al contrasto della violenza economica contro le donne

- Nota ufficiale del coordinamento locale di Italia Viva, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. E' attiva una campagna che vorremmo dedicare a una forma di violenza molto diffusa ma non altrettanto riconosciuta,- ci dice Fabio Achille componente direttivo provinciale - quella economica. Ci riferiamo a tutti quegli atti di controllo della donna sull’utilizzo delle sue risorse o di ostacolo al libero accesso ad un lavoro che le garantisca autonomia finanziaria. Una condizione che spesso è anche tra le ragioni che scoraggiano le vittime a denunciare le violenze domestiche. “Italia Viva, assieme alla Ministra Elena Bonetti- continua Basanisi Cinzia-, ha lavorato per istituire il “Reddito di libertà”, un aiuto economico mensile dello Stato per le donne che subiscono violenza, al fine di sostenerne lo sviluppo di un progetto di vita indipendente, e riteniamo importante che il Consiglio Comunale della Città di Trinitapoli testimoni la propria sensibilità su questo tema, celebrando il 25 novembre come momento di azione e riflessione per compiere un passo in più nella lotta a tutte le forme di violenza contro le donne“.