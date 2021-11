Vino DiVino '21: Poggio al Bosco

ABBINAMENTO: Lo abbiniamo ad un tonno sous vide cotto a basse temperature

Nell'appuntamento di questa settimana siamo davanti ad uno di quei vini bianchi che per struttura, corpo, persistenza è da annoverare tra i più 'longevi' della nostra regione e fra i pochissimi in grado di sostenere delle verticali di degustazionePoggio al Bosco è una di quelle etichette che ha fatto da motore trainante per la vinificazione in bianco pugliese che si è scrollata di dosso quel pesante clichè di non essere una regione 'bianchista'Ci troviamo a Gravina, in pieno parco nazionale dell'alta Murgia, dove i vigneti sono accompagnati da emozionanti paesaggi fatti dall'alternarsi di gravine, puli, grotte e lame. Un territorio estremamente vocato dove troviamo tutti gli ingredienti necessari come l'altitudine, le forti escursioni termiche, mineralitá, tutte coadiuvate dall'esperienza dei fratelli D'Agostino che hanno reso Botromagno una delle cantine di punta pugliesiScopriamo di più a riguardo di uno dei più importanti vini bianchi della nostra regione: Poggio al Bosco Gravina bianco Dop: Botromagno Vini: Greco Mascolino, Greco, Malvasia: 14: 201918 - 30 €: Colore paglierino carico quasi tendente al dorato: Al naso è intenso, i profumi ricordano la mela e l'albicocca, fiori come la ginestra e la camomilla, sul finale si avverte la mandorla ed una nota verde che riporta alla mente il tiglio: In bocca è possente, allo stesso tempo dinamico con una buona acidità , Il finale, lunghissimo, svela toni mandorlati gradevolmente amarognoli