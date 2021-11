Vino diVino: Niní - Susumaniello IGP Puglia

Azienda produttrice: Ionis Vini

Gradazione alcolica: 14%

Vitigno: Susumaniello 100%

Prezzo: 7-10 €

Voto: 83/100

Colore: rosso rubino molto intenso

Al naso: profumi di confettura di frutti a bacca rossa, ribes e poi una speziatura che ricorda vaniglia e pepe.

Al palato: di gran corpo, tannino presente ma che non risulta troppo invasivo. Un vino che ha ancora tanti anni davanti a sé per affinarsi e riservare importanti emozioni. Sorso decisamente intenso e persistente.



Il Susumaniello è una varietà autoctona pugliese che deve il suo nome al termine dialettale somarello in quanto produceva uva dagli acini tondi e neri in grande, tanto da caricare allo stremo i somari un tempo utilizzati per trasportarli. Il Somaro è riportato con ogni probabilità proprio per questo sull' etichetta di Niní, Susumaniello dell'azienda Ionis, che mancava all'appello fra quelli degustati.Il Susumaniello Trova il suo territorio d'elezione a cavallo fra la valle d'Itria ed il brindisino, dove qualche anno fa hanno capito l'enorme potenziale di questo vitigno che dalle vigne più longeve sapeva donare vini straordinari quando vinificato in purezza.: Niní - Susumaniello IGP Puglia