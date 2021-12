A Putignano 'Per le strade del Natale'

Dall’8 dicembre al 6 gennaio “Per le strade del Natale” porterà a Putignano eventi culturali, appuntamenti musicali, tra cui gli imperdibili concerti di musica gospel con i Wanted Chorus (17 dicembre, chiesa di San Pietro; info e prenotazioni tel. 375.5453515 – email info@perlestradedelnatale.com), il progetto “Africa Sonora” omaggio alla musica e alla poesia africana in collaborazione con associazione S.OL.CO. Onlus (19 dicembre, chiesa Santa Maria la Greca), street band e concerti diffusi. Rappresentazioni teatrali tra cui il progetto site-specific “Le stanze del Tempo” (2 gennaio, Museo Romanazzi Carducci) e rassegne di cartoni animati per i più piccoli. Artisti di strada itineranti, laboratori artistici e musicali, mostre di presepi realizzati da artigiani e appassionati locali.



E ancora, visite guidate fra le bellezze del centro storico insieme a Marianna Piccirilli, guida turistica abilitata, la Notte Bianca del Commercio in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio di Putignano con artisti di strada e la musica itinerante dei Conturband (18 dicembre), la Casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio. Eventi e attrazioni per bambini, per chi non lo è più e per chi sogna ancora di esserlo.



PUTIGNANO (BA) - Putignano si prepara a festeggiare il periodo più magico dell’anno. Tra addobbi e decorazioni, una nuova luce sta per illuminare le strade, una nuova musica sta per diffondersi tra i luoghi del cuore e della festa. È “Per le strade del Natale”, storie di luci, suoni e cartapesta che dall’8 dicembre al 6 gennaio animeranno la città di Putignano.Organizzato dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e Attività Produttive in collaborazione con Lavori dal Basso APS e Leti Eventi, “Per le strade del Natale” sarà «una festa da vivere tutti insieme, come una grande comunità – commentano gli organizzatori – riscoprendo la gioia, la magia e le tradizioni che il Natale ci regala. Scoprendo e riscoprendo i luoghi della città e le meraviglie che custodisce. Un cartellone di eventi per grandi e bambini da vivere in serenità, rispettando tutte le misure in vigore in tema di sicurezza».