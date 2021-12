ABC School Film Festival, ieri la premiazione del miglior film 'Notti in bianco, baci a colazione' e la consegna degli attestati ai 22 studenti giurati

BARI - “Un’esperienza entusiasmante, che ci ha fatto appassionare al cinema e ci ha formato anche nel dare valore allo stare di nuovo insieme in una sala cinematografica. Speriamo di rifarlo il prossimo anno!”. È stato unanime, ieri sera, il commento dei ventidue giovani giurati della prima edizione dell’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL, il festival cinematografico dedicato agli studenti delle istituti scolastici superiori della Città Metropolitana di Bari, che si è concluso ieri nel Cinema Abc a Bari.La prima edizione del festival nella storica sala cinematografica barese ha visto quale miglior film scelto dagli studenti giurati “Notti in bianco, baci a colazione” (2021) diretto da Francesco Mandelli, con la sceneggiatura del barese Salvatore De Mola, che è intervenuto con un videomessaggio di saluto. Gli altri film in concorso erano “Freaks out” di Gabriele Mainetti (2021), e “Il bambino nascosto” di Roberto Andò (2021).I giurati sono studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana di Bari “Cirillo”, “Marco Polo”, “Rosa Luxemburg”, “Salvemini”, “Scacchi”, “Socrate”, coinvolte nel progetto.Ieri sera, prima della proiezione gratuita, aperta al pubblico, del film vincitore, c’è stata la consegna degli attestati di partecipazione ai ventidue studenti giurati, da parte di Francesca Rossini, direttrice artistica e organizzativa del festival e di Angelo Dellisanti, in rappresentanza dell’Istituto Scolastico Regionale della Puglia.“Il successo di questa prima edizione è andato oltre le nostre migliori aspettative – ha commentato Rossini -. Gli studenti hanno partecipato con interesse alle proiezioni della rassegna propedeutica al festival vero e proprio e sono stati bravissimi nel realizzare gli elaborati. Gli autori dei migliori sono stati poi scelti per la giuria dei tre film in concorso. È stata una reale esperienza di audience development rivolta al pubblico del futuro, vissuta finalmente di nuovo nella sala cinematografica e non in tv o sullo smartphone, e i ragazzi hanno apprezzato la differenza anche dal punto di vista del coinvolgimento interpersonale, della condivisione dell’esperienza di vedere un film insieme, che rimane ancora e rimarrà sempre la cosa più bella. Per questo ringrazio tutti i soggetti coinvolti nel progetto, la Regione Puglia, l’Afc, l’Istituto Scolastico Regionale, l’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto - Cooperativa Get, ma soprattutto gli insegnanti e i genitori che hanno sin da subito accolto con entusiasmo l’idea del festival”.è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., prodotto da Apulia Film Commission e Regione Puglia nell’ambito del Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia con risorse di bilancio ordinario della Regione Puglia, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini.