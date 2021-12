Arrestato il direttore generale del Riuniti di Foggia

Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, sarebbero state "manipolate" al fine di favorire una società di Foggia per la vittoria della gara di appalto: una per l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario e l'altra per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attività di prelievo e trapianto organi.



Blitz della Guardia di Finanza, che ha arrestato il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, con l'accusa di turbativa d'asta e falso ideologico. Oltre al direttore sono scattate le manette per altre 5 persone, tra cui il dirigente dell'Asl Foggia.