BARI - Con Maldarizzi Automotive S.p.A. si accende il Natale a Bari vecchia. Un grande albero illumina piazza dell'Odegitria. I ringraziamenti del Presidente del 1^ Municipio della Città di Bari, Lorenzo Leonetti e dell’Assessore Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone.Un vero e proprio rituale che è entrato a far parte della tradizione della nostra comunità. Il maestoso albero luminoso accende anche quest’anno il Natale a Bari in Piazza dell’Odegitria, davanti alla splendida Cattedrale di San Sabino. Un omaggio che la Maldarizzi Automotive S.p.A. fa a tutta la Comunità, in collaborazione con Municipio 1 e il Comune di Bari.In allegato foto ufficiale dell’inaugurazione dell’Albero, alla presenza del Cav.Lav. Francesco Maldarizzi - Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.A.-, Lorenzo Leonetti -Presidente del 1^ Municipio della Città di Bari- , Carla Palone - Assessore Sviluppo Economico del Comune di Bari- e Don Franco Lanzolla - Parroco della Cattedrale di San Sabino.