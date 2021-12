Bari, addio mercato di Santa Chiara

BARI - Con questa attività lavorativa condotta dal settore strade del comune di Bari, ogni traccia del mercato di Santa Chiara su strada, è definitivamente scomparsa.

Oggi Via Peucetia, è stata liberata dalle transenna e dai new jersey in cemento, che erano stati posizionato durante il primo periodo post-covid, per garantire la continuità lavorativa ai tanti esercenti del mercato.

Del vecchio mercato, ci resteranno solo tanti ricordi che faranno sempre parte del quartiere di Japigia.