Bari, domani l'inaugurazione del XIII Meeting del Volontariato: appuntamento nello Spazio Murat e a seguire al Castello Svevo

10:00 - Apertura del Meeting del Volontariato

L’altro che è in me: il volontario allo specchio Rosa Franco – presidente CSV San Nicola

Antonio Decaro – sindaco del Comune di Bari

Francesca Bottalico – assessora al Welfare Comune di Bari

Alessandra Mongelli – direttrice Castello Svevo di Bari

Costantino Esposito – docente di filosofia Università degli Studi di Bari Aldo Moro

● Spazio Murat 11 e 12 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 Spazio espositivo delle Associazioni

Una nutrita rappresentanza degli oltre 1.600 enti del Terzo settore del nostro territorio anima lo Spazio Murat mostrando l’opera quotidiana dei Volontari.

● Castello Svevo 11 dicembre dalle 11:00 alle 13:00 - Conferenza “La convivenza delle differenze passa anche dalle parole: piccolo laboratorio di linguaggio ampio" PRENOTA►

L’altro che è in me: condivisione in collegamento Vera Gheno – sociolinguista, autrice e docente universitaria

modera Roberta Franceschetti, esperta di media education, fondatrice di Mamamò.it

16:30 - L’altro che è in me: educazione PRENOTA► introduce e modera Massimo Bernardini – giornalista e autore televisivo

Cesare Moreno – Presidente dell'Associazione Maestri di Strada ONLUS

Bruno Mastroianni – Filosofo, consulente Rai, scrittore

in collegamento Vera Gheno – Sociolinguista, autrice e docente universitaria

Erica Mou – Cantautrice

21:00 – concerto Erica Mou presenta il suo nuovo album Nature SOLD OUT



16:30 - L’altro che è in me: ricostruzione PRENOTA► introduce Mons. Filippo Santoro – Arcivescovo Taranto 1ª parte Debora Ciliento – consigliere Regione Puglia

Valentina Romano – direttore Dipartimento Welfare Regione Puglia

Rosanna Lallone – Comitato Scientifico CSV San Nicola

modera Paolo Ponzio – presidente Comitato Scientifico CSV San Nicola 2ª parte Rosa Franco – presidente CSV San Nicola

Guido Boldrin – Comitato scientifico CSV San Nicola

Chiara Tommasini – presidente CSVnet

modera Alessandro Cobianchi – direttore CSV San Nicola

21:00 - Spettacolo teatrale di e con Tiziana di Masi PRENOTA► L’altro che è in me: #IOSIAMO

BARI - Domani mattina alle ore 10:00, nello Spazio Murat in piazza del Ferrarese e a seguire nel Castello Svevo di Bari, in piazza Federico II di Svevia, il presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Rosa Franco, insieme al sindaco di Bari Antonio Decaro, all'assessore al Welfare Francesca Bottalico, alla direttrice del Castello Svevo di Bari Alessandra Mongelli e a Costantino Esposito, docente di Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, inaugureranno ufficialmente la XIII edizione del Meeting del Volontariato.Nel pomeriggio di domani, a partire dalle ore 16:30 nella sala Bona Sforza del Castello Svevo di Bari, personalità come quelle di Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista ed esperto di conflitti online, Vera Gheno, accademica e sociolinguista e Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada Onlus e Erica Mou – cantautrice, eccezionalmente nei panni di relatrice - parleranno dell'Educazione dei più giovani, intesa come somma di esperienze, confronto e crescita. Modera l’incontro Massimo Bernardini, giornalista e autore televisivo. Titolo dell'incontro "L'altro che è in me: Educazione".