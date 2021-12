Bari, la Basilica di San Nicola tra storia e immaginazione

BARI - In occasione degli interventi conservativi del complesso Nicolaiano, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia diretto dall’arch. Maria Piccarreta, in collaborazione con la Fondazione Gianfranco Dioguardi, promuove il programma Cantiere-evento. In particolare l’iniziativa intende trasformare la recinzione del cantiere da elemento di protezione a installazione artistica a scala urbana, definendo così un’inedita e temporanea scenografia per la piazza. Lo scopo è di tramutare il disagio causato dal cantiere in un’occasione d’arte e cultura per i cittadini, per i passanti e per i turisti.

La recinzione diviene una galleria espositiva che presenta quattro grandi fotografie in bianco e nero, tratte dalla fototeca della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari, che documentano la piazza San Nicola agli albori della grande campagna di restauro (1928–1956); parallelamente a queste grandi immagini si affiancano le illustrazioni di Chiara Spinelli che, interagendo con lo spazio e le forme della Basilica, restituiscono un immaginario e una dimensione onirica. L’allestimento, coordinato dal RUP Vincenzo Corrado, è stato eseguito dall’impresa Garibaldi Fragasso Srl Costruire e Restituire.

L’iniziativa è realizzata in forza dell’Accordo sottoscritto tra il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia e la Fondazione Gianfranco Dioguardi (Programma Cantiere-evento ideato e promosso da Gianfranco Dioguardi e diretto da Francesco Maggiore) finalizzato alla realizzazione di percorsi condivisi e di sinergie nel campo della valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; in particolare nasce dall’esigenza di garantire, per mezzo della realizzazione di uno spazio espositivo di opere grafiche e fotografiche, il decoro dello spazio urbano tutelato nonché dei monumenti che con questo si confrontano.

Questa installazione dà inizio ad un’operazione che vede il Segretariato in quanto stazione appaltante, la Soprintendenza di Bari con la sua ricca fototeca storica e la Fondazione Dioguardi insieme per valorizzare i cantieri che il Ministero della Cultura aprirà in Puglia nel 2022. Saranno coinvolti artisti e grafici contemporanei e le Istituzioni per la formazione in ambito artistico e creativo per proporre una narrazione originale e suggestiva dei monumenti in restauro. Durante i lavori si potrà godere delle architetture momentaneamente celate attraverso una rilettura creativa di eccezionali fotografie d'epoca.

Chiara Spinelli è un’illustratrice, classe 1992. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Lecce dove ha conseguito nel 2017 la laurea triennale in Grafica editoriale. In questo periodo ha seguito workshop di formazione sull’illustrazione, l’editoria, il self-publishing e l’animazione. Nel 2018 ha concluso il corso in Illustrazione per l’editoria presso la scuola Cfp Bauer di Milano e attualmente frequenta il Master di 1°livello “Design for children” presso l’Unibz di Bolzano.

Dal 2014 lavora nel mondo dell’illustrazione e dei laboratori didattici. collabora come illustratrice freelance con agenzie, case editrici, magazine, cooperative, aziende, scuole e cantine vinicole. Svolge inoltre laboratori per i più piccoli lavorando con diverse realtà come associazioni, librerie, scuole, la Fondazione Golinelli e il Festival delle Scienze.

Dal 2018 porta avanti il progetto Sinapsingioco supportato dai fondi della Regione Puglia e dal 2019 collabora con lo studio Munlab di Milano.

Nel 2020 ho concluso il progetto di Servizio Civile presso l’ufficio Lavoro e Formazione del Comune di Milano con la pubblicazione di un report illustrato.

Nel 2021 ho pubblicato insieme a Carla Saracino, autrice, l’albo illustrato “Il mare è...” edito da Kurumuny edizioni.