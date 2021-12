Basket, il Treviso perde 73-63 in casa col Pesaro

FRANCESCO LOIACONO - Nell’undicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile il Treviso perde 73-63 in casa col Pesaro. Primo quarto, Sandford 15-10 per i marchigiani. Jones allunga, 20-10. Lamb, 23-14. Zanotti, Pesaro prevale 26-17. Secondo quarto, Zanotti 32-19 per i marchigiani. Larson, 36-21. Dimsa tiene in gara il Treviso, ma 37-27 Pesaro. Demetrio, Pesaro si impone di nuovo 43-32. Terzo quarto, Jones 48-32 per i marchigiani. Moretti, 49-36. Akele tiene in partita i veneti, però 49-41 Pesaro. Jones, 51-48. Zanotti, Pesaro trionfa 55-51.

Quarto quarto, Lamb 61-51 per i marchigiani. Zanotti, 65-56. Ancora Zanotti, 69-59. Moretti, il Pesaro vince questo quarto e 73-63 tutta la partita. Migliori marcatori, nel Treviso Akele 16 punti e Sims 13. Nel Pesaro Zanotti 18 punti e Lamb 13. Nella dodicesima giornata di andata il Treviso giocherà Domenica 19 Dicembre alle 20,45 al “Pala Pentassuglia” con l’ Happy Casa Brindisi.