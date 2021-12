Tennis, Berrettini giocherà l'ATP Cup e gli Australian Open

FRANCESCO LOIACONO - Matteo Berrettini è guarito dopo l’infortunio ai muscoli addominali e giocherà l’ATP Cup e gli Australian Open di tennis a Gennaio 2022. Il romano ha dichiarato: “ Sto bene sono guarito dall’ infortunio ai muscoli addominali. Giocherò l’ATP Cup e gli Australian Open a Gennaio 2022.

Ho la mia idea sui vaccini. Sono un tennista e voglio solo parlare di tennis. A Dicembre 2020 ho fatto due settimane di quarantena prima di partecipare agli Australian Open del 2021. E’ giusto che il governo Australiano imponga l’ obbligo vaccinale ai tennisti per partecipare agli Australian Open. Io sono vaccinato, vaccinarsi è giusto per ritornare in modo graduale alla normalità. Nel 2022 voglio vincere l’ATP Cup la Coppa Davis e molti tornei”.