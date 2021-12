Calcio, Coppa Italia: il Venezia, l'Udinese e il Genoa si qualificano agli ottavi di finale

FRANCESCO LOIACONO - Il Venezia l’ Udinese e il Genoa si qualificano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per il tecnico dei grifoni Andriy Schevchenko è il primo successo. Nei sedicesimi di finale i veneti vincono 3-1 al “Penzo” con la Ternana. Nel secondo tempo al 4’ il Venezia passa in vantaggio con Heymans, siluro da venti metri. Al 7’ pareggia Pettinari su punizione. Al 21’ i lagunari ritornano in vantaggio con Crnigoj, conclusione da fuori area. Al 37’ Forte realizza la terza rete con un rasoterra da posizione favorevole. L’ Udinese travolge 4-0 alla “Dacia Arena” il Crotone.

Nel primo tempo al 20’ i friulani passano in vantaggio con Pussetto, girata da breve distanza. Al 28’ raddoppia De Maio di testa su cross di Samardzic. Al 41’ Success segna il terzo gol su rigore concesso per un fallo di mano di Cuomo. Nella ripresa al 17’ l’ Udinese realizza la quarta rete con Pussetto, tocco a porta vuota. Il Genoa supera 1-0 al “Ferraris” la Salernitana. Per i liguri decisivo il gol realizzato nel secondo tempo al 32’ da Ekuban di testa su cross di Kallon. Negli ottavi di finale il Venezia sfiderà tra il 12 e il 19 Gennaio 2022 l’Atalanta. L’ Udinese giocherà con la Lazio. Il Genoa affronterà il Milan.