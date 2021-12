(Via SSC Bari fb)

Bari-Taranto cambia orario. Il derby pugliese, inizialmente programmato per le 14.30 di domenica 12 dicembre 2021, si disputerà al San Nicola alle 17.30 e sarà valido per la diciottesima giornata del Girone C della Serie 2021-22. E' quanto ufficializzato nel consueto Comunicato settimanale, diramato dalla Lega Pro nella serata di giovedì 2 dicembre 2021.