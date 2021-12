Serie C, Calcio Femminile: il Lecce Women pareggia, sconfitta per Fesca Bari

Nell’ottava giornata di andata del Girone C di Serie C di Calcio Femminile il Lecce Women pareggia 0-0 fuori casa con la Roma Decimo Quarto. Il Fesca Bari perde 2-0 a Roma col Grifone Gialloverde. Le capitoline passano in vantaggio nel secondo tempo al 6’ con Lavinia Piermattei, tiro di destro. Al 16’ raddoppiano con Melissa Adiutori su rigore concesso per un fallo di Marica Bitetto su Giulia Norido. L’allenatore del Fesca Bari Gert Bleta è esonerato. Al suo posto arriva Gianni De Bellis.

La partita dell’ Apulia Trani a Roma col Trasstevere è rinviata per gli impegni delle Nazionali a Mercoledì 8 Dicembre alle 14,30. Il Lecce Women è nono con 9 punti. Il Fesca Bari è terzultimo a 4 punti insieme alla Roma Decimo Quarto. L’ Apulia Trani è quarta con 18 punti insieme al Trastevere. Nella nona giornata di andata Domenica 5 Dicembre alle 14,30 il Lecce Women giocherà a Castrignano dei Greci col Trastevere. Il Fesca Bari sfiderà in trasferta l’ Eugenio Coscarello Castrolibero di Piane Crati in provincia di Cosenza. L’ Apulia Trani affronterà in casa la Rever Roma.