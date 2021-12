Calcio Femminile, la Pink Bari è terza

(via Pink Bari)

La Pink Bari è terza con 20 punti. La Serie B è ferma per la sosta per le feste. Nell’undicesima giornata di andata prima della sosta le pugliesi hanno vinto 2-1 a Bitetto con il Chievo Verona, con due reti della lettone Renate Fedotova al 14’ e al 38’ del secondo tempo. Per le venete ha segnato Gaia Bolognini al 41’ della ripresa. La Pink Bari in 11 giornate ha vinto 6 partite, pareggiato 2 volte ed ha subito 3 sconfitte.

Nella dodicesima giornata di andata dopo la sosta, la Pink Bari giocherà domenica 9 Gennaio 2022 alle 14,30 a Cittadella. Le venete nell’ undicesima giornata di andata hanno pareggiato 1-1 a Roma. La Pink Bari cercherà di vincere a Cittadella per restare in corsa per la promozione in Serie A.