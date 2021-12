Calcio, Serie B: il Lecce giocherà col Vicenza

Nel posticipo della diciottesima giornata di andata di Serie B il Lecce giocherà domani alle 20,30 al “Via del Mare” col Vicenza. Per i salentini sarà una gara da non sottovalutare. I veneti cercheranno un successo per risalire in classifica. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere i tre punti per avere ambizioni di promozione. Nel Lecce il tecnico Marco Baroni non avrà a disposizione Coda Di Mariano e Tuia infortunati.

Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Olivieri e Rodriguez. Nel Vicenza l’allenatore Cristian Brocchi dovrà rinunciare a Diaw Lanzafame e Longo per problemi muscolari. Sulle fasce Dalmonte e Pontisso. Trequartista Di Pardo. In avanti Mancini e Giacomelli. Arbitrerà Antonio Di Martino della sezione di Teramo.