(via Happy Casa fb)

Nella dodicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 20,45 al “Pala Pentassuglia” il Treviso. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I veneti cercheranno di vincere per rilanciarsi. La squadra brindisina dovrà ottenere i due punti per avvicinarsi al quarto posto dopo quattro sconfitte consecutive.

Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci potrà contare su Lucio Redivo Nathan Adrian, Josh e Nick Perkins Riccardo Visconti, Alessandro Zanelli Raphael Gaspardo Jeremy Chappell e Mattia Udom. L’allenatore del Treviso Max Menetti potrà utilizzare Tomas Dimsa Nicola Akele, Henry Sims Matteo Imbrò Davide Casarin, Michal Sokolowski Aaron Jones De Wayne Russell e Giordano Bortolani.