Calcio, Serie C: ridotta di due punti la penalizzazione del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha parzialmente accolto il ricorso del Foggia nel Girone C di Serie C, contro la penalizzazione di 4 punti. La penalizzazione dei dauni è stata ridotta da 4 a 2 punti. Il Foggia è ottavo con 31 punti. Prima della decisione della Corte Federale d’ Appello, la squadra di Zdenek Zeman aveva 29 punti. La penalizzazione era stata inflitta l’11 Novembre 2021 ai rossoneri pugliesi, per irregolarità nel passaggio delle quote societarie da Maria Assunta Pintus a Nicola Canonico.

Bilancio positivo per il Foggia dopo 20 giornate. I dauni hanno vinto 8 partite, pareggiato 9 volte e perso solo 3 gare. Hanno ottenuto due risultati molto importanti, il pareggio 1-1 al “San Nicola” col Bari e il pareggio 2-2 al “Partenio” con l’Avellino. L’attaccante dei dauni Alexis Ferrante ha realizzato 11 reti ed è secondo nella classifica dei marcatori di questo campionato, preceduto da Moro del Catania, primo con 18 gol. Il centrocampista Alessio Curcio ha realizzato 6 reti.