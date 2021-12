Campionato Primavera: il Lecce vince 2-1 fuori casa col Pescara

Nella quattordicesima giornata del Campionato di calcio Primavera il Lecce vince 2-1 a Città Sant’Angelo col Pescara. Nel primo tempo al 18’ i salentini passano in vantaggio con lo spagnolo Joan Gonzalez, conclusione da fuori area. Al 39’ gli abruzzesi pareggiano. Samuele Oltremarini devia nella propria porta. Nel secondo tempo al 20’ Leonardo Trezza di testa su cross del belga Rob Nizet realizza la rete decisiva per il successo dei giallorossi pugliesi.Nella tredicesima giornata il Lecce vince 2-1 a Parabita con l’ Inter. Nel primo tempo al 23’ i salentini passano in vantaggio col finlandese Henri Salomaa, conclusione al volo su cross di Rob Nizet. Al 39’ raddoppia il rumeno Catalin Vulturar su punizione. Nella ripresa al 43’ l’ Inter segna con il bulgaro Nikola Iliev di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lorenzo Peschetola. Il Lecce è quartultimo con 16 punti insieme alla Sampdoria e al Verona. Nella quindicesima giornata dopo la sosta per le feste, Sabato 8 Gennaio 2022 il Lecce Primavera giocherà alle 14,30 a Parabita con la Sampdoria.