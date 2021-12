Concerto natalizio della Pinerolo in via Sparano

Attualmente è diretta dal primo luogotenente Carlo Resta. La banda della “Pinerolo” è composta da sottufficiali, graduati musicanti e volontari in ferma prefissata. La gran parte dei musicanti è diplomata presso il Conservatorio. L'organico prevede 31 unità suddivise in strumenti ad ancia, ottone e percussioni. Il vasto e variegato repertorio spazia dalla tradizionale produzione di marce militari straniere alle trascrizioni per banda.





“Con questo evento in Via Sparano, il Comune di Bari e la Brigata Pinerolo vogliano augurare, utilizzando la musica, un sereno Natale e un prospero inizio del nuovo anno a tutti i cittadini della nostra città. La presenza di questa brigata sul territorio municipale ci gratifica molto e rappresenta per noi tutti, una importante opportunità. Grazie Pinerolo ed ancora auguri”, commenta il presidente del I Municipio Lorenzo Leonetti. “Con questo evento in Via Sparano, il Comune di Bari e la Brigata Pinerolo vogliano augurare, utilizzando la musica, un sereno Natale e un prospero inizio del nuovo anno a tutti i cittadini della nostra città. La presenza di questa brigata sul territorio municipale ci gratifica molto e rappresenta per noi tutti, una importante opportunità. Grazie Pinerolo ed ancora auguri”, commenta il presidente del I Municipio



Il concerto di ieri sera rientra tra le attività per la commemorazione dei 200 anni dalla costituzione della Pinerolo.

BARI - La banda della brigata “Pinerolo” è uno dei più prestigiosi veicoli di diffusione della musica militare dell'intera forza armata, trae le sue origini dalle bande reggimentali, in particolare, è erede delle tradizioni musicali dalla banda del 231° reggimento “Avellino”.