Dal taglio Irpef al bonus tv, arriva l'emendamento del Governo

ROMA - Il Governo Draghi presenta in commissione al Senato un emendamento omnibus che recepisce l'intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno "in via eccezionale", e anche sulle bollette, con un taglio Irpef e Irap sino al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv.In dirittura d'attivo una serie di novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme 'salva-comuni'.Tra i temi affrontati dal governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell'infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate.Nasce anche un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell'auto. Saranno destinati 150 milioni.