Covid Puglia: +387 casi, vittime sono 7

BARI - Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi al Covid-19 in Puglia è di 387 su un totale di 24mila 563 tamponi effettuati sul territorio regionale, cifra che porta l'indice di positività a 1,57 per cento (giovedì 9 era 1,37). Registrati sette decessi.La provincia con il numero più alto di contagi è Foggia con 129 nuovi casi. Seguono Bari con 83, Lecce con 80, Taranto con 48, Brindisi con 27 e Barletta-Andria-Trani con 14. C'è il caso di un residente fuori regione, mentre quelli di provincia non indicata sono cinque.Sale ormai verso quota 5mila il numero dei pugliesi attualmente positivi: la cifra esatta è 4.944, mentre scende il numero dei posti letto occupati nei reparti di area non critica da 136 a 129; stabile ancora a 18 il dato dei pazienti in terapia intensiva.