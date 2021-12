Da oggi scatta il Super Green pass: primo multato nella Capitale

ROMA - Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo record di Green pass scaricati, esattamente 1.310.001 tra quelli 'base' e 'rafforzati'. Le misure sul certificato verde 'rafforzato' (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio.Intanto c'è il primo multato nella Capitale durante i controlli del Green pass per i passeggeri di bus e metro. A sanzionare l'uomo gli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio. L'uomo era appena sceso dall'autobus quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire il certificato verde. "Non ce l'ho perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni" si è giustificato il 50enne romeno. Per lui è scattata una sanzione di 400 euro.