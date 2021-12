Dal 2 gennaio torna 'Citofonare Rai 2' con Simona Ventura e Paola Perego

Il 2022 citofona a casa di Paola Perego e Simona Ventura: domenica 2 gennaio alle 11.15 per “Citofonare Rai2” inizia un nuovo anno pieno di musica e allegria con tanti ospiti e amici in studio: Ivan Cattaneo ed Edoardo Vianello (accompagnato da sua moglie Elfrida) si alterneranno in due interviste divertenti e ricche di aneddoti, con tanti filmati del passato che faranno ripercorrere le loro carriere e i loro successi.

In questa puntata l’oroscopo avrà uno spazio molto importante: Simone Morandi (Simon and The Stars) regalerà infatti agli spettatori le previsioni astrologiche di tutto l’anno e accanto al ‘signore delle stelle’ ci sarà anche il giornalista Santo Pirrotta per raccontare qualche aneddoto e curiosità legato al mondo del gossip, abbinandolo di volta in volta ad ogni segno zodiacale di uno o più Vip del momento.

Come sempre non mancheranno gli interventi dei simpatici vicini di casa, Paolo Lanza e Cloris Brosca e la musica Live della Band “L’Isola delle Rose”.