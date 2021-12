(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 - "L'insorgenza della variante Omicron del Covid-19 dimostra, ancora una volta, l'importanza di frenare il contagio nel mondo per limitare il rischio di pericolose mutazioni. Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza per fronteggiare al meglio la situazione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso dell'intervento al Senato per le comunicazioni sul Consiglio europeo di dicembre.