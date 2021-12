Valerio Scanu torna con il nuovo singolo 'Siamo anime', un viaggio attraverso il Natale

Un brano che attraversa il Natale lungo l'arco acceso di un viaggio d'amore. Valerio Scanu per il Natale ci regala 'Siamo anime' il suo nuovo singolo (su etichetta Clodio Music), che porta la firma di Gabriele Oggiano.

“Restiamo nel mood natalizio; - commenta Valerio Scanu - quando ascoltai questa canzone me ne innamorai fin da subito, per le sensazioni che mi ha trasmesso. Da una parte l'atmosfera intima del Natale, dall'altra un legame forte d'amore fra presenze e assenze”.

L'emozioni provate dall'artista, si fanno voce e danno forza e respiro a una canzone melodica e potente, in cui l'interprete ci mette dentro tutto se stesso. La pienezza di Siamo anime, ci offre un Valerio consapevole della sua maturità artistica.

“Ci proveremo ancora in fondo ci fortifica”: è la diade che si muove, ancora una volta, in una circostanza di fine, che potrebbe essere anche un nuovo inizio: “E il mio destino mi riporta ancora a te” perché l'amore si nutre anche delle sue circolarità fra costanti e variabili. Curiosità: il brano "Siamo anime" nel 2018 era stato inciso da Davide Deiana, che per l'occasione realizzò anche un videoclip.

La canzone vuole essere un dono per i tanti fans che da sempre seguono l'artista nei suoi “concerti spettacolo” che ogni anno rigorosamente propone come augurio di Natale. Come è accaduto di recente (il 6 dicembre 2021) all'Auditorium Parco della Musica di Roma con “E sarà Natale live show”, un viaggio attraverso i ricordi, le melodie che hanno caratterizzato le tappe salienti del percorso artistico di Valerio e la scoperta, in musica, dell'autentico valore del Natale.

Lo spettacolo e l’atmosfera intima del live in versione acustica che ha visto sul palco insieme a Valerio Scanu: Gianluca Massetti alle tastiere, Fabio Greco alle chitarre e Irene Calvia ai cori, sarà riproposto, a grande richiesta in streaming, il giorno 22 dicembre.