BARI - “I cittadini che oggi godono, per varie ragioni, dell’esenzione dal pagamento del ticket per esami specialistici e acquisto di farmaci, non dovranno più preoccuparsi di rinnovarla entro il 31 dicembre". Così in una nota il consigliere regionale del Pd, Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale della Protezione civile.