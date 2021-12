Fake, dopo la partecipazione al Concerto di Natale su Canale 5 annunciano il nuovo singolo

MILANO - Dopo essere approdati in sfida ad Amici nel mese di Novembre, ecco una nuova grande avventura per i Fake, nota band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, che grazie alla vittoria del “Christmas Contest”, ha fatto parte del cast del Concerto di Natale 2021, evento in prima serata su Canale 5 dalle ore 21.00 del 24 dicembre, andata in replica il pomeriggio del 25.



Sullo stesso palco dove si sono esibiti artisti del calibro di Shaggy, Francesca Michielin, Enrico Ruggeri, Bugo, Emma Muscat e molti altri, i Fake hanno presentato il brano inedito “I miei regali”, scritto come sempre insieme a Francesco Ciccotti.

Questo appuntamento chiude uno splendido anno per la band prodotta da Nicola Ferrara (Edizioni Principio), che sempre in questi giorni ha girato il video del nuovo singolo “Solo dentro al ghiaccio”, in uscita a Gennaio 2022.

Fabrizio: “E’ stato anno intenso e pieno di emozioni, oltra al nuovo singolo ci sarebbero molte altre novità che però non possiamo spoilerare, ma il 2022 inizierà proprio come sta terminando il 2021. Seguiteci sulle nostre pagine social.”

I Fake, grazie al tanto impegno tra studio e live, in poco tempo si sono fatti conoscere per il successo ottenuto con singoli “L’infinito parte da zero”, “Mi guardo lol”, “Dillo” e “Qui piove” feat. Ali, brani che hanno totalizzato oltre 250 mila streams e tantissime visualizzazioni su youtube.