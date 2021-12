Ford Mustang Mach-E: la prova

BRUNO ALLEVI – GROTTAMMARE. Ford elettrizza la Mustang, presentando la Mach-E, un crossover elettrico dalle caratteristiche sportive. La vettura allemano-americana è disponibile con 1 Motore Elettrico nelle potenze di 269, 294, 351, 487 cv, negli allestimenti Mach-E, Mach-E AWD, GT.Esternamente oltre al nome, la Mustang Mach-E e la Mustang hanno evidenti punti di contatto nello stile, perché la crossover ha forme muscolose che esprimono dinamismo: lunga 472 cm, la Mach-E ha il tetto spiovente verso la coda, finestrini laterali di altezza ridotta e fanali posteriori con tre elementi luminosi, simili a quelli della Ford Mustang. Lo stesso vale per l’ampia mascherina, che nella crossover è chiusa a vantaggio dell’efficienza.Internamente l’abitacolo si differenzia nettamente dalla carrozzeria, perché ha un aspetto più essenziale e pulito. A dominare l’ambiente è lo schermo a sfioramento di 15,5” montato verticalmente nella plancia, dal quale si controlla il rinnovato sistema multimediale Sync 4, in grado di apprendere le azioni ricorrenti del guidatore. Oltre allo schermo di 15,5” c’è il sottile cruscotto digitale di 10,2”, mentre i pochi comandi fisici sono raccolti sulle razze del volante, alla sua sinistra e nel tunnel fra i sedili, dove si trovano il selettore del cambio automatico e il tappetino per ricaricare senza filo gli smartphone predisposti.Ed ora il momento del test drive: la Mustang Mach-E guidata è stata la Mach-E 269 cv Standard Range da 55000 €. Ford entra nel segmento dei veicoli elettrici scomodando niente meno che Mustang per svelare la Mach-E, un crossover dalle forme sportive, derivante della Mustang tradizionale per frontale e coda. Su strada la Mach-E incarna in pieno le doti di maneggevolezza e sicurezza delle vetture della casa dell’ovale blu, ma con la grinta e la sportività del marchio Mustang. Le prestazioni sono straordinarie già nella potenza base da 269 cv, con accelerazioni brucianti e scatti da sportiva purosangue, garantendo un’ottima autonomia di poco sotto i 500 km.Infine il listino prezzi: si va da 51900 € della Mach-E 269 cv Standard Range per arrivare a 76750 € della GT Extended Range (Elettrico).L’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Ford – Mazda – Seat – Cupra “Sciarra” di Grottammare