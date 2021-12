Presepe 2021 sempre più 'smart': ecco la statuina dell’imprenditore made in Salento

UGENTO (LE) - Un artigiano con un computer in mano a rappresentare l’imprenditore che usa la tecnologia, simbolo della centralità dell’impresa che affronta nuove sfide per la crescita economica e sociale del Paese.È il nuovo personaggio per il Presepe 2021 promosso dalla Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato e la tradizione della rappresentazione artistica della Natività.Quest’anno la statuina è made in Salento. A realizzarla, infatti, è stato il maestro artigiano leccese Claudio Riso, fiore all’occhiello delle produzioni artistiche in cartapesta. «Contento di aver avuto l’occasione di partecipare a questo progetto – dichiara Riso -. Questo è un riconoscimento importante per l’artigianato leccese e per il territorio salentino».Le statuine saranno distribuite su tutto il territorio nazionale e consegnate ai Vescovi delle 226 Diocesi italiane.L’iniziativa è stata pensata per aggiungere ogni anno al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. L’anno scorso fu un’infermiera a ricordare il lavoro svolto da tutti gli operatori della sanità in tempo di Covid. Quest’anno è l’imprenditore che ha affrontato le difficoltà della pandemia per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante le limitazioni e i lockdown.La figura proposta vuol rappresentare i valori del saper fare, unitamente agli aspetti dell’innovazione e della propensione alla sostenibilità. In un’unica raffigurazione troviamo i simboli dell’operosità dentro a un ambiente digitale.Per rafforzare questi concetti sono stati utilizzati degli strumenti da lavoro tradizionali unitamente a un computer portatile dietro al quale è disegnata una spiga come segno di legame con la terra.Le statuine saranno consegnate nei prossimi giorni ai vescovi delle Diocesi di Lecce, Otranto, Nardò e Ugento.