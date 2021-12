Omicron fa paura all'Europa, arriva la stretta natalizia del Governo

ROMA - Corre la variante Omicron in tutta Europa e raddoppia nel giro di 1-3 giorni secondo quanto affermato dall'Oms. In Italia salgono a 84 le sequenze della variante Omicron analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss). A renderlo noto l'Istituto.Secondo l'Iss il dato è "in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina". La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18/12) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20), mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano,1).Il Governo è pronto a correre ai ripari. Tre le ipotesi sul tavolo della cabina di regia, convocata per il 23 dicembre prossimo e presieduta dal premier Draghi, un'eventuale ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale a particolari categorie di maggiore contatto con il pubblico.Tra le misure che la cabina di regia potrebbe valutare per "incoraggiare a osservare comportamenti prudenti" durante le festività ci è anche l'obbligo di mascherine all'aperto o la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green pass, per accedere a locali al chiuso particolarmente affollati, come le discoteche.