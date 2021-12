MILANO - Tornano per il settimo anno consecutivo i Gazzetta Sports Awards, le premiazioni dedicate alle stelle dello sport italiano organizzate da La Gazzetta dello Sport con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. Una festa per celebrare le grandi vittorie di un anno da record per lo sport azzurro e per omaggiare i campioni del 2021. Otto categorie con cinque nominati, quattro premi speciali e novità di quest’anno il Premio Social gli Ori di Tokyo.





Le categorie confermate anche per questa edizione sono: uomo, donna, allenatore, squadra, atleta paralimpico, performance, exploit e rivelazione dell’anno. Otto i vincitori che verranno designati da una giuria di esperti nominata da La Gazzetta dello sport.





È stato un anno ricco di emozioni, tante le medaglie vinte dagli azzurri durante le Olimpiadi e per celebrare le vittorie La Gazzetta dello Sport assegnerà un premio al trionfo più grande; l’oro più bello. I cinque ori dell’atletica Jacobs 100 m, Tamberi salto in alto, la 4x100, Palmisano e Stano per la marcia, Tito Banti della vela, Dell’Aquila del taekwondo, Busà del karate, Cesarini e Rondini del canottaggio e il team di Ganna del ciclismo inseguimento a squadre si sfideranno per il Premio Social gli Ori di Tokyo. Il vincitore sarà eletto dai lettori e appassionati che da oggi e fino al 10 dicembre potranno votare il loro preferito attraverso i canali facebook e instagram di Gazzetta.





E ancora, saranno assegnati i premi speciali leggenda, Sportweek, Giro d’Italia ed emozione dell’anno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito gazzettasportsawards.it Il Gran Galà di Premiazione, che si terrà il 14 dicembre a Milano, verrà condotto dal mito dello sport Jury Chechi, insieme alla conduttrice di La7 Francesca Brienza e agli Autogol che divertiranno il pubblico con le loro incursioni durante le premiazioni. I Gazzetta Sports Awards saranno trasmessi in streaming sul sito gazzetta.it e sul canale facebook di Gazzetta. La serata sarà in onda su La7 e in replica su La7d.





I Gazzetta Sports Awards sono realizzati con la collaborazione di importanti partner. Anche quest’anno i vincitori riceveranno come premio l’anello realizzato da Damiani. EOLO e UnipolSai Assicurazioni sono Main Partner. Brembo, Novo Nordisk, Pastificio Felicetti e Socios.com sono Top Partner, Trentodoc è Sparkling Partner. Vicook realizzerà il light dinner che precederà la serata di Gala.